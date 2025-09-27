Ao mesmo tempo que vê avanços nos últimos 20 dias, desde a indicação do vereador Wellington Bessa (DC) como líder, o núcleo político do Paço Municipal não espera chegar ao mesmo nível de pacificação com a Câmara de Goiânia visto em alguns momentos da gestão anterior, de Rogério Cruz (SD).\nAliados do prefeito Sandro Mabel (UB) apontam que o período de atuação de Bessa coincide com mudança de postura, que inclui atendimentos individuais, o cumprimento da cota de R$ 30 mil em cargos para vereadores e o avanço do programa Obras Cidadãs, além do destravamento de emendas impositivas, atribuído internamente às mudanças na regulamentação e à troca da equipe responsável.\nApesar da leitura de que houve melhora no cenário, não há expectativa pela eliminação de ruídos dentro da base. “Acho que nunca vamos ter a mesma tranquilidade que o Rogério teve de atropelar (nas votações). Como a gestão era muito ruim, tudo se resumia a cargo e estruturas. Com o Sandro não é assim. Já ficou claro que ele não vai negociar nesses termos a cada votação”, resume um auxiliar.