O governador Daniel Vilela (MDB) assina, nesta quarta-feira (22), no Palácio das Esmeraldas, um pacote de medidas que viabiliza a expansão da Shopee em Goiás, com geração de 3 mil empregos. A iniciativa visa a simplificação das operações de comércio eletrônico e a formalização de um memorando de intenções com a empresa.\nO principal ponto da mudança é um decreto que Daniel assinará dispensando a obrigatoriedade de inscrição estadual para vendedores de outros estados que utilizam centros de distribuição em Goiás. Com isso, a inscrição passa a ser facultativa, especialmente para empresas enquadradas no Simples Nacional, o que tende a ampliar a competitividade e facilitar a instalação de novas operações logísticas.\nApesar do mote da Shopee, que construirá um novo centro de distribuição no estado, a medida atenderá todas as empresas do setor de e-commerce. Gigantes como o Mercado Livre também devem ser beneficiadas pelo novo modelo.