O núcleo político do Palácio das Esmeraldas começou a se movimentar para que o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, não troque o União Brasil pelo PRD e abra mão da presidência local da Federação Renovação Solidária, formada com o Solidariedade.\nO movimento é resultado direto da filiação de Ronaldo Caiado ao PSD. É que a contrapartida solicitada pelo antigo partido do governador para mantê-lo no controle em Goiás, por meio da presença da primeira-dama Gracinha Caiado, é a formação de uma chapa de deputado federal competitiva. “O Bruno é um cara eleito e não pode sair. Ele ajuda a pagar essa conta”, resume um palaciano.\nA coluna apurou que recados nesse sentido começaram a ser dados ao presidente da Alego na quinta-feira (30), através de interlocutores, mas ele resiste sob o argumento de que ter o comando de uma sigla é uma prioridade.