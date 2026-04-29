Para aliados dos outros nomes cotados para a vice do governador Daniel Vilela (MDB), o almoço em prol de José Mário Schreiner (PSD), realizado numa churrascaria de Goiânia nesta terça-feira (28), consolidou a percepção de que há uma preferência por ele no núcleo do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD).\nÉ que, entre os 106 prefeitos que participaram do evento, estavam os presidentes da AGM, José Délio Jr, e da FGM, Paulo Vitor Avelar, ambos filiados ao União Brasil e muito próximos do Palácio das Esmeraldas. E tem mais: o gesto veio poucos dias após a ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB) ter demonstrado sua preferência por Zé Mário, conforme mostrado aqui no fim de semana.\nNa leitura de aliados tanto do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD) quanto do ex-senador Luiz Carlos do Carmo (PSD), a simpatia pelo presidente licenciado da Faeg é acompanhada de um “teste” para medir a recepção de seu nome e a intensidade das reações contrárias. “Estão medindo para tomar uma decisão porque a preocupação com novas perdas (de lideranças para a oposição) é real”, pontua um deles.