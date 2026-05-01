A pesquisa Genial Quaest sobre a corrida pelo Palácio das Esmeraldas sinaliza que ainda é baixo o interesse do eleitor goiano nas eleições deste ano, ao revelar que 84% estão indecisos no levantamento espontâneo, no qual os nomes dos concorrentes não são apresentados. Esse resultado indica margem para mudanças até outubro, mas o conjunto de dados reforça o favoritismo do governador Daniel Vilela (MDB), mostrado no levantamento estimulado.\nO emedebista é quem parece ter mais espaço para conquistar terreno entre aqueles que não definiram seus votos. Isso porque, quando provocados, 71% indicaram que Ronaldo Caiado (PSD) merece reeleger seu sucessor. Apesar de esse posto ser ocupado pelo emedebista, 58% disseram não saber quem é o pré-candidato do ex-governador, indicando uma margem de crescimento que é justamente um dos espaços onde a comunicação governista mais pretende trabalhar.