A nova pesquisa Genial/Quaest sobre a corrida pelo Palácio das Esmeraldas mostra que os pré-candidatos de oposição têm, juntos, a maior fatia das intenções de voto entre aqueles que veem como positiva a gestão de Ronaldo Caiado (UB). O ex-governador Marconi Perillo (PSDB), o senador Wilder Morais (PL) e a deputada federal Adriana Accorsi (PT) alcançam 21%, 11% e 7% neste universo, respectivamente.\nTrata-se, por um lado, de uma obviedade, considerando que o governador alcançou 88% de aprovação, flertando com a unanimidade, como afirmou Felipe Nunes, diretor do instituto responsável pela pesquisa. Por outro lado, o cruzamento com outras informações do levantamento dá pistas importantes sobre o cenário a um ano antes do início oficial das eleições estaduais.\nQuando perguntados se acham que Caiado merece eleger um sucessor que indicar, 73% responderam que sim. Ao mesmo tempo, 30% daqueles que avaliam positivamente a administração estadual manifestam a intenção de votar em Daniel Vilela (MDB). Não por acaso, o vice-governador aposta quase todas as fichas que tem no momento na associação de sua imagem com a do chefe do Executivo.