O presidente do PDT em Goiás, Kowalsky Ribeiro, trata as conversas com o PSDB do ex-governador Marconi Perillo como avançadas. Segundo ele, a sigla pleiteia uma das vagas da coligação para o Senado e estrutura para a chapa de deputado federal, além da coordenação do plano de governo nas áreas de trabalho e educação.\nApesar de a legenda integrara base do presidente Lula (PT), Kowalsky critica a composição da chapa majoritária, com a abertura para candidaturas múltiplas. Para o dirigente, que é pré-candidato a senador, a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PC do B, não compreendeu que a pulverização de candidaturas na base governista abre espaço para a eleição de um nome do campo progressista.\n“Poderia ter uma chance de, com tantos candidatos de lá, fazer alguém aqui, no campo democrático”, defende. “Lula perde com a federação pulverizada”, completa.