O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB), apresentou um projeto de emenda à Constituição Estadual que permite aos municípios goianos a criação de polícias municipais. A redação modifica vários trechos do texto constitucional que atualmente fazem menção às guardas municipais e avança nas atribuições das corporações para incluir a previsão de “exercício de ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário”.\nOutros trechos preveem atuação no trânsito e submissão ao “controle externo da atividade policial pelo Ministério Público”. O deputado estadual defende, na justificativa da PEC, que a intenção é atualizar a Carta Magna do estado à “evolução constitucional e jurisprudencial acerca da participação dos municípios nas políticas de segurança pública”. “A proposição não pretende promover sobreposição ou substituição das funções exercidas pelas polícias Civil e Militar, pela Polícia Federal ou pelos demais órgãos de segurança pública. Ao contrário, o modelo constitucional proposto incorpora expressamente o princípio da cooperação”, diz outro trecho.