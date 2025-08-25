Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de emenda à Constituição Estadual (PEC), de autoria de Karlos Cabral (PSB), que amplia o rol de cargos que os deputados estaduais podem assumir sem perder seus mandatos.\nEntre as mudanças estão as permissões para investidura no comando de secretarias em cidades com mais de 50 mil habitantes e postos de secretário-executivo em ministérios, além de secretarias nacionais ou superintendências regionais de órgãos federais.\nAtualmente, o texto constitucional só permite licença para quem vai ser ministro, governador de território, além de secretário de estado ou em capitais.\nOutra possibilidade já existente é para missão diplomática temporária. O autor argumenta, na justificativa anexada à PEC, que a proposta se adequa ao “grande desenvolvimento social e econômico” experimentado por muitos municípios goianos.