Ao analisar a situação da esquerda em Goiás para as eleições deste ano, o sociólogo Ricardo Barbosa, diretor executivo do instituto Data UFG, aponta um “desafio” para a consolidação de José Eliton (sem partido) como o nome da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a corrida pelo governo estadual, com apoio do PT: a associação com Marconi Perillo (PSDB), que também pretende disputar o Palácio das Esmeraldas.\nSegundo o professor, participantes de grupos focais de pesquisas qualitativas acompanhados por ele neste fim de 2025 apontam os dois ex-governadores como “figuras politicamente inseparáveis”.\nEle prossegue apontando que esta percepção pode prejudicar o projeto de Lula especialmente na região metropolitana de Goiânia, onde as pesquisas mostram, ao mesmo tempo, maior potencial de adesão a uma candidatura vinculada à gestão petista e maior rejeição a Marconi.