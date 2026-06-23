Pesquisas internas realizadas pela cúpula da base governista em municípios de diferentes regiões revelam um padrão: cerca de um terço dos eleitores ainda não sabe avaliar a administração do governador Daniel Vilela (MDB), iniciada há pouco mais de dois meses.\nAliados do emedebista atribuem os resultados a um nível relevante de desconhecimento de sua atuação e enxergam um cenário favorável à reeleição, com possibilidade de vitória no primeiro turno. Isso porque os mesmos levantamentos apontam para uma aprovação acima de 50%, com variações a depender da cidade.\nOutro movimento identificado nas últimas semanas é a alta nas intenções de voto. “A tendência é que ele fique mais conhecido e esses números melhorem com as entregas do governo e a mobilização dos prefeitos”, avalia um integrante do núcleo político do Palácio das Esmeraldas.