A nova leva de pílulas do MDB promove o vice-governador Daniel Vilela, presidente estadual do partido, como sucessor de Ronaldo Caiado (UB).\nNa primeira delas, o emedebista aparece com um telefone nas mãos, assistindo a trecho de discurso no qual o governador o chama de “aliado, amigo, leal, dedicado”. “Falo isso porque eu sei a quem eu estou entregando o Estado de Goiás”, completa o chefe do Executivo. Daniel agradece a Caiado e diz em seguida que “os avanços conquistados em nosso estado não vão parar”.\nEm outra peça, ele faz comparativos com governos anteriores nas áreas de segurança, infraestrutura e saúde. “Trabalho com inovação. É assim que a gente faz o melhor governo do Brasil”, resume. Um terceiro vídeo, voltado ao público feminino, mostra o vice dizendo que tem “orgulho de ver como o governo trabalha para cuidar, empoderar e proteger as mulheres”. “Precisamos e vamos avançar ainda mais”, emenda.