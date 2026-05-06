Dados do Tribunal Superior Eleitoral levantados pela coluna mostram que PL, PT e Novo foram as legendas que mais cresceram em número de filiados em Goiás nos últimos quatro anos.\nOs números, atualizados após o fim do prazo de filiações para o pleito deste ano, revelam que o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou 11,9 mil novos militantes entre abril de 2022 e o mesmo mês de 2026. O salto representa um crescimento de 31,82%, totalizando 49,4 mil integrantes. Com esse desempenho, a agremiação de direita ultrapassou o PT, que adicionou 2,7 mil membros e se prepara para a disputa de outubro com 47,6 mil inscritos (alta de 6,2%).\nJá o Novo saltou de 600 filiações para 2,7 mil, registrando um avanço expressivo de 360% no estado. Republicanos e o PSD do ex-governador Ronaldo Caiado completam o ranking das maiores evoluções, com acréscimos de 1,5 mil e 1,4 mil, chegando a 17,1 mil e 16,3 mil filiados, respectivamente.