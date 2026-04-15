Um dos eixos do plano de governo do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) na corrida pelo Palácio do Planalto será a adaptação de iniciativas implementadas em Goiás durante seus dois mandatos. Essa será, inclusive, a primeira função do ex-secretário-geral de Governo Adriano da Rocha Lima no projeto presidencial do goiano.\nAdriano atuou como braço direito de Caiado nos últimos sete anos e, conforme apurado pela coluna, assumirá algum papel central na coordenação da pré-campanha. Na lista de temas da gestão estadual que ganharão um “tom nacional” e serão expandidas pensando em um “modelo de País” estão: transporte público, inteligência artificial e minerais críticos.\nNo primeiro caso, a aposta do governo estadual nos últimos anos inclui manutenção da tarifa, renovação da frota e uso de energias renováveis. Nos outros dois, a escolha foi por se antecipar ao governo federal na regulamentação das atividades.