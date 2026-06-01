O presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Cidadania), tem dito a aliados que não colocará em votação o projeto que o prefeito Sandro Mabel (UB) pretende enviar à Casa para reformar o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (GoiâniaPrev). Conforme apurado pela coluna, o argumento apresentado pelo vereador é o de que “a reforma da previdência já foi feita”.\nO comentário de Policarpo é uma referência às alterações realizadas em 2018, durante a última gestão de Iris Rezende, quando o nome IPSM foi abandonado e a contribuição previdenciária foi elevada de 11% para 14%. A resistência do presidente tem contornos eleitorais e é compartilhada com a maioria de seus colegas. Pré-candidato a deputado estadual, ele é um dos 24 integrantes do Legislativo da capital que disputarão as eleições deste ano. Além disso, algumas de suas principais bases estão entre o funcionalismo municipal, categoria da qual faz parte por ser guarda civil.