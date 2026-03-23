Palácio das Esmeraldas e Assembleia Legislativa avançam na definição dos últimos detalhes da sequência de eventos que marcarão, no dia 31 de março, a transição do governo de Ronaldo Caiado (PSD) para o de seu vice, Daniel Vilela (MDB).\nA programação será iniciada com um almoço na Assembleia Legislativa. A coluna apurou que o presidente da Alego, Bruno Peixoto (PRD), pretende servir arroz carreteiro às lideranças presentes, incluindo prefeitos e vereadores de todo o estado que se deslocarão a Goiânia para a posse de Daniel.\nA cerimônia no plenário do Legislativo tem início previsto para às 14 horas. Após a oficialização do emedebista como novo chefe do Executivo, será realizada uma cerimônia simbólica, com passagem de faixa, no Palácio das Esmeraldas.\nÉ da Praça Cívica que, acompanhado de seu sucessor, auxiliares e aliados, Caiado pretende sair em caminhada até o seu apartamento, no Setor Oeste.