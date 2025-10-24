Marcas de Goiânia, que completa 92 anos hoje (24), os parques e praças da cidade receberão cerca de 80% a menos de recursos públicos nos próximos quatro anos, segundo estimativa do Plano Plurianual (PPA 2026-29) sancionado pelo prefeito Sandro Mabel (UB) esta semana, na comparação com o PPA anterior (2022-25). O levantamento considera cinco programas que tratam de manutenção, construção, revitalização e preservação desses equipamentos, além da implantação do Parque Linear Macambira Anicuns.\nO PPA anterior somava R$ 209,2 milhões (corrigidos pela inflação), enquanto o plano para o novo quadriênio é de R$ 43,6 milhões. A previsão de investimentos em “embelezamento de praças e jardins”, e “estruturação de praças esportivas”, é zerada a partir de 2027, com previsão de R$ 1,3 milhão para cada programa em 2026.