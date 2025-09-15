A Praça do Cruzeiro, uma das mais tradicionais de Goiânia, deve receber, em 2026, 38 esculturas em chapa de aço feitas pelo artista Siron Franco. As obras vão retratar cenas do cotidiano em tamanho real e serão pintadas com tinta automotiva na cor branca, permitindo a interação dos visitantes.\nO projeto já foi discutido com Sandro Mabel (UB), que visitou o ateliê de Siron na semana passada e deu sinal verde. A intenção é que a entrega aconteça no dia 24 de outubro do próximo ano, data do aniversário de 93 anos da capital.\nApesar de o custo não estar definido, o deputado federal Ismael Alexandrino (PSD) garantiu o financiamento a partir de sua cota de emendas impositivas à Lei Orçamentária Anual (LOA), que ainda será enviada pelo presidente Lula (PT) ao Congresso Nacional.\nO parlamentar conta que topou destinar recursos pensando na transformação do equipamento público em um local voltado para arte e com grande “apelo de visitação”. “Assim como tem o Parque Güell (projetado pelo arquiteto Antoni Gaudí), em Barcelona. Vai virar um ponto turístico em Goiânia”, defende.