A definição antecipada de pré-candidaturas a senador em Goiás também acelerou as tratativas sobre suas respectivas primeiras suplências, que precisam atender ao prazo de filiações partidárias previsto na legislação eleitoral, que termina em 3 de abril.\nNa base governista, uma questão é a possibilidade ou não de indicação de nomes filiados a outros partidos diante de um cenário de candidaturas múltiplas. A dúvida pode impactar na permanência do ex-deputado federal Pedro Chaves (MDB), chefe de gabinete do vice-governador Daniel Vilela (MDB), no projeto do senador Vanderlan Cardoso (PSD). Emedebista histórico, Pedro aponta dúvidas em relação à disposição de trocar de sigla. Um estudo jurídico avalia o caso. “Se fosse só uma vaga, igual na eleição passada (de 2022), com certeza não poderia. Como agora são dois candidatos, pode ser que seja possível”, diz.