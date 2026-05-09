Prefeito em exercício por uma semana a partir deste sábado (9), o vereador Anselmo Pereira (MDB) vai levar “uns 10 secretários” da gestão de Sandro Mabel (UB) para um dia de despachos com seus colegas, na Câmara de Goiânia. Segundo ele, a ação foi acertada com o próprio Mabel e ocorrerá na terça (12) ou na quarta-feira (13), com participação de titulares de pastas-chave como as secretarias de Educação, Eficiência, Finanças e Saúde, além de Amma e Comurg.\n“Conversei com Mabel e ele gostou muito da ideia. Os secretários vão ficar para atender enquanto tiver demanda dos vereadores”, explica Anselmo. O emedebista aponta que fará uma “passagem formal” pela chefia do Executivo, dando continuidade ao trabalho de Mabel, mas pretende aproveitar o momento para ajudar na melhoria da relação com o Legislativo. “Quero ajudar a desatar os nós entre a Câmara e a Prefeitura. O prefeito precisa ter mais liberdade para trabalhar, contar mais com a Câmara, e vice-versa”, opina.