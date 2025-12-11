O prefeito Sandro Mabel (UB) resolveu deixar para o início de 2026 o envio à Câmara de Goiânia do projeto de lei que vai instituir o programa Morar no Centro, através do qual a Prefeitura fará pagamentos mensais de subsídio de aluguel para estimular a reocupação da região pioneira da capital.\nO lançamento do projeto chegou a ser agendado para terça-feira (9), mas representantes do setor imobiliário, que se reuniram com Mabel na sexta-feira (5), solicitaram adequações no texto. Entre as mudanças, estará a necessidade de comprovar a desocupação do imóvel através da apresentação de contas de água e luz zeradas por um período mínimo, que ainda será estabelecido, mas deve ser de pelo menos seis meses.\nOutra demanda que pode ser acatada é o fim da exigência de novas construções, reabilitação ou reforma nas habitações que serão subsidiadas. Segundo integrantes do Paço ouvidos pela coluna, deve bastar a comprovação de que o imóvel está em bom estado, mas os benefícios podem ser maiores nos casos em que houver alguma intervenção.