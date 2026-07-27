Sancionada pelo prefeito Sandro Mabel (UB) na sexta-feira (24), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de Goiânia para 2027 reduz em 75% a alocação de recursos para Políticas Públicas para Mulher, Direitos Humanos, Assistência Social e Assistência ao Idoso. A rubrica passa a ter R$ 10,6 milhões, enquanto a LDO de 2026 estabeleceu o valor de R$ 41,2 milhões. A área inclui, segundo a lei, o programa Rede + Mulher, ações voltadas à primeira infância, rede de proteção social e Goiânia + Direitos Humanos.\nA secretária Eerizania Freitas afirma que a LDO “relaciona apenas metas e ações consideradas prioritárias”, e que o valor não representa necessariamente a totalidade do orçamento da pasta para o ano que vem, que será definido no projeto de Lei Orçamentária a ser encaminhado à Câmara de Goiânia até setembro. Ela diz ainda que espera contar com emendas parlamentares, parcerias e possibilidade de suplementações que já vem sendo tratada com a Secretaria Municipal da Fazenda