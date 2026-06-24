O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), assinará nesta quarta-feira (24) a autorização da dispensa de licitação para a construção de um reservatório subterrâneo para reter a água da chuva que inunda o canal da Marginal Botafogo nas proximidades da Avenida Jamel Cecílio. A intervenção no ponto mais crítico da via está orçada em R$ 40 milhões terá capacidade para 100 mil metros cúbicos.\nO modelo de contratação emergencial foi escolhido, segundo Mabel, para que a obra esteja pronta antes do período das chuvas do segundo semestre, que começarão mais tarde e devem ser mais intensas por influência do El Niño. “Vamos ter quatro piscinões, mas os outros três serão feitos por licitação. Essa nós vamos soltar agora para que a gente possa efetivamente não ter mais aquelas inundações”, diz.\nEle completa que as estruturas a serem licitadas deverão ser construídas nas proximidades do Parque Areião, do Jardim Botânico e na altura do Complexo Viário Governador Mauro Borges. O custo total será de aproximadamente R$ 120 milhões.