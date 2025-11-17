Depois de conhecer in loco os programas Renda Acessível e Arrendamento Apoiado da Câmara Municipal de Lisboa (Portugal), o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), determinou elaboração de projeto de lei para criar o Aluguel Social. O plano, segundo Mabel, é incluir 2 mil apartamentos no Centro, com pagamento de R$ 350 mensais por família, que seriam somados aos R$ 350 do programa do governo estadual.\nIsso significa bancar R$ 8,4 milhões anuais, mas a gestão cogita ampliar a depender dos primeiros resultados. “Considerando que cada família tem de 3 a 5 pessoas, poderemos dobrar o número atual de moradores do Centro, de 9 mil para 18 mil. Minha meta é chegar a 25 mil, mas aí entram outros programas, como ampliação do Minha Casa Minha Vida (do governo federal)”, diz.\nA Prefeitura considera que famílias de baixa renda que vivem na periferia teriam condições de se mudar para o Centro, incentivando ocupação da região e tornando o acesso aos locais de trabalho mais rápido. Mabel visitou o modelo português no mês passado, quando passou por Lisboa antes de viajar à Espanha. A criação do benefício municipal foi promessa de campanha do prefeito no ano passado.