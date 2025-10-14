Em acordo fechado nesta segunda-feira (13) para reenviar o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) à Câmara de Goiânia, a Prefeitura reduziu o porcentual de remanejamento dos recursos, mas exclui suplementações ao Legislativo - tanto as emendas impositivas dos vereadores como valores repassados à Casa.\nO texto deve voltar à Câmara com 30%, mas o Paço ainda toparia reduzir a 25% na tramitação. Ficam de fora deste porcentual 6%, que, segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, é a soma de 2% das emendas e 4% de reforço orçamentário feito ao Legislativo ao longo do ano. Assim, em vez de 50%, o poder de remanejamento da Prefeitura passaria a 36% ou 31%, a depender de alterações na Casa.\nTambém foi acertado o empenho de emendas até julho de 2026, sem o compromisso de pagamento antes das eleições. O prefeito Sandro Mabel (UB) retirou o PLDO da Câmara no dia 29, depois da aprovação de emendas que diminuíam para apenas 10% o poder para remanejar recursos. A matéria deve retornar hoje ou amanhã.