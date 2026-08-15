A candidatura de Gracinha Caiado (UB) se consolidou, às vésperas do início oficial da campanha, como a prioridade do núcleo político do Palácio das Esmeraldas na corrida pelo Senado. A ordem no QG do governador Daniel Vilela (MDB), que busca a reeleição, é que suas agendas sejam coladas às da ex-primeira-dama, que também estará ao seu lado, no limite do possível, nos adesivos, santinhos e demais materiais impressos.\nConforme apurado pela coluna, Daniel também deixou claro, em reunião recente com seus auxiliares, a determinação de engajamento. “A ordem da campanha é trabalhar pela Gracinha. Quem quiser, pode até apoiar outro nome da base como o segundo voto”, resume um deles, em referência ao fato de Gustavo Mendanha (PRD), Vanderlan Cardoso (PSD) e Zacharias Calil (MDB) concorrerem ao mesmo cargo pela base. Outro governista é ainda mais enfático: “Ela é a candidata número 1, número 2 e número 3.”