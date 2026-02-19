O presidente da Agência Goiana de Infraestrutura (Goinfra), Pedro Sales, defende a antecipação do fim da taxa do agro como uma medida que impede o “uso político indevido” da cobrança na corrida pelo Palácio das Esmeraldas. “É a estratégia correta para que o nosso grupo possa demonstrar com clareza a sua posição pelo término da cobrança, não permitindo o uso político indevido desse tema. Esse anúncio impede que se alimente qualquer dúvida em relação à prorrogação da taxa”, pontua.\nA lei que regulamentou a cobrança previa o seu fim em dezembro. No entanto, a oposição explora a possibilidade de prorrogação após eventual vitória do vice-governador Daniel Vilela (MDB) desde o fim de 2025.\nResponsável pela execução de obras rodoviárias com recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), Pedro prevê R$ 800 milhões a menos em arrecadação, mas garante que não faltarão recursos. “No campo da política pública não haverá nenhum prejuízo. Vai depender de ajustes, mas o estado está em condições de manter a programação de obras.”