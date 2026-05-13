Diante de uma situação que considera “insustentável”, o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Charles Bento (MDB), garante que haverá punição aos colegas Amauri Ribeiro e Major Araújo, ambos do PL, pela sequência de embates recentes durante as sessões da Casa.\nDe acordo com o emedebista, há consenso entre ele e o presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), sobre a necessidade de reagir ao comportamento dos parlamentares. Os dois definiram, em conversa após novos episódios nesta terça-feira, a realização de uma sessão híbrida com membros da mesa diretora e do próprio conselho para deliberar sobre o assunto em breve.\n“Ele (Bruno) me ligou e disse que nós temos que tomar providência. Respondi que estou de acordo. Passou da hora, nós temos que ter limites”, relata. Bento adianta à coluna que sua sugestão é proibir o uso da tribuna “por um tempo determinado”. “Acho que nós estamos fazendo um favor até para eles mesmos”, defende.