Presidente estadual em exercício do PSDB, o deputado estadual Gustavo Sebba enxerga como “caminho natural” o apoio do ex-governador Marconi Perillo ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pela Presidência da República. “É o caminho natural que o partido deve seguir em Goiás. Entendo que o trabalho político tem sido nesse sentido. Essa é a articulação feita por parte do nosso grupo”, afirma o tucano em entrevista a esta coluna.\nDe acordo com Gustavo, um dos objetivos é acenar para aliança com o senador Wilder Morais (PL), que, assim como Marconi, é pré-candidato ao governo estadual. “Trabalhamos para estarmos juntos no segundo turno. Tenho muita convicção que estaremos no segundo turno e Wilder vai nos apoiar”, completa.\nMarconi já disse em algumas ocasiões que não repetirá o “erro” de 2022, quando disputou o Senado sem associar seu projeto a uma candidatura presidencial.