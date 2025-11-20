Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios desde dezembro de 2016, quando tomou posse pela primeira vez no cargo, o conselheiro Joaquim de Castro foi reconduzido para o sexto mandato consecutivo na tarde desta quarta-feira (19). Apesar de a eleição ter se dado por aclamação, o pleito ocorreu em contexto de questionamentos nos bastidores do órgão a respeito da legalidade da sequência de gestões consecutivas.\nO próprio regimento interno do TCM prevê apenas uma reeleição, mas abre exceção caso nenhum dos sete conselheiros manifeste interesse nos cargos de direção. Foi o que aconteceu pela segunda vez consecutiva, na véspera deste feriado. O método foi introduzido e ajustado a partir de duas mudanças regimentais realizadas em novembro de 2023 e fevereiro deste ano.\nEm abril de 2024, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que não é possível mais de uma reeleição consecutiva para o mesmo posto diretivo no Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE-AP). A decisão foi tomada no âmbito de ação direta de inconstitucionalidade movida pela Procuradoria-Geral da República (PGR).