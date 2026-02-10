Chefe do Executivo em Goiás, Ronaldo Caiado (UB) trata duas agendas previstas para a próxima semana como sua despedida pública dos Poderes Legislativo e Judiciário.\nO governador avisou à sua equipe que pretende participar da retomada dos trabalhos da Assembleia Legislativa, na tarde de 18 de fevereiro, em data que coincide com a Quarta-feira de Cinzas. Sua última participação de sessão solene do tipo ocorreu em fevereiro de 2023, no início de seu segundo mandato.\nDois dias depois, ele deve ir ao Tribunal de Justiça (TJ-GO) para a posse de Laura Maria Ferreira Bueno como desembargadora. A nova magistrada foi nomeada pelo próprio Caiado a partir de lista tríplice para o preenchimento de vaga do quinto constitucional do Ministério Público Estadual (MPGO).\nComo se sabe, Caiado pretende renunciar ao cargo de governador no início de abril para disputar as eleições deste ano. Sua intenção é ser candidato a presidente da República.