Os quatro principais candidatos ao governo estadual devem ficar frente a frente três vezes nas últimas três semanas de campanha.\nO governador Daniel Vilela (MDB), que busca a reeleição e só foi a um programa do tipo até agora, acertou com sua equipe a participação nos debates do Mais Goiás, nesta quinta-feira (17); do POPULAR e da CBN Goiânia, sete dias depois, em 24 de setembro; e da TV Anhanguera, na última terça (29) antes do primeiro turno, agendado para 4 de outubro.\nConforme a coluna mostrou recentemente, o senador Wilder Morais (PL) tomou a decisão de debater apenas quando Daniel estiver presente. Sua intenção é evitar dar palanque a Marconi Perillo (PSDB). Assim como Luis Cesar Bueno (PT), o tucano adotou a estratégia de participar de todos os programas agendados.\nOs oposicionistas, aliás, foram os únicos a comparecer ao debate realizado pela TV Sucesso no último sábado (12), em Rio Verde.