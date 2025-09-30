O procurador-geral da Câmara de Goiânia, Kowalsky Ribeiro, afirma à coluna que a Comissão Mista terá de refazer a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Segundo ele, a deliberação da manhã desta segunda-feira ocorreu após o pedido de retirada do projeto, feito pelo prefeito Sandro Mabel (UB), ter chegado à Casa.\nAlém disso, o próprio movimento da Prefeitura teria o efeito de reiniciar a tramitação do projeto. “Ficou claro, pelo horário, pelo protocolo, que o autor da matéria retirou de pauta antes da votação ou de qualquer deliberação. E, ao retirar para adequações, fica claro também que teremos alterações, o que determina a volta do texto para a Comissão Mista”, avalia Kowalsky.\nO pedido enviado por Mabel chegou à Casa antes do início da votação. O encaminhamento ao presidente da Mista, Cabo Senna (PR), ocorreu quando ele contava os votos dos vereadores. O entendimento do corpo técnico da Casa é de que vale o protocolo no Legislativo.