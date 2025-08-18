A procuradoria da Câmara de Goiânia emitiu parecer contrário à presença do líder do prefeito Sandro Mabel (UB) na casa, Igor Franco (MDB), na Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn. O documento obtido pela coluna aponta “desnecessidade jurídica” e “risco de de conflito de interesse” na participação do vereador, mas também afirma que a CEI atende a todos requisitos legais e pode ser instalada.\nO parecer assinado pelo procurador geral, Kowalsky Ribeiro, também defende que a situação representa “lesão potencial à proteção das minorias”. “A lógica das CPIs/CEIs é de garana de minoria, não de governança da maioria. A subscrição pelo Líder do Governo (agente político\nvocacionado à defesa programáca do Execuvo) desvirtua a finalidade do instrumento e assimetriza o jogo democráco, aproximando-o de mecanismo de pauta governista - hipótese que o STF repele ao afirmar o caráter contramajoritário da CPI”, argumenta.