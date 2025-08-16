A Procuradoria da Câmara emitiu parecer por novo arquivamento do projeto de lei que trata da revogação da taxa do lixo.A proposta, de autoria do vereador Lucas Vergílio (MDB), voltou à pauta nesta semana, após ter sido desarquivada em recado de insatisfação com o prefeito Sandro Mabel (UB).\nO despacho assinado pelo procurador-geral da Casa, Kowalsky Ribeiro, aponta que a matéria implica em renúncia de receita e, portanto, deveria ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. “A proposta de revogar a taxa de limpeza pública acarretaria, inquestionavelmente, renúncia de receita, e geraria impactos aos cofres do Município de Goiânia”, argumenta.\nO documento recomenda que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) mantenha a decisão de arquivamento tomada no dia 19 de junho.