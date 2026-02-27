O prefeito Sandro Mabel (UB) lança nesta sexta-feira (27) a programação da Prefeitura para o MotoGP, com duas frentes que abrangem atrações e serviços. A abertura das atividades será neste domingo (1º), com o Motocão, na Praça Tamandaré, e segue até 22 de março, data da corrida, com shows de artistas locais e transmissão simultânea da corrida em cinco parques de diferentes regiões da capital. Na lista estão o Leolídio di Ramos Caiado, no Goiânia 2, e o Parque Nova Esperança, no Jardim Nova Esperança.\nA Alameda Ricardo Paranhos também receberá algumas das mais de 15 atividades culturais e de entretenimento em parceria com o setor privado, envolvendo também bares e restaurantes. Além disso, Mabel vai anunciar uma força-tarefa de serviços envolvendo ações de zeladoria, mobilidade, segurança e saúde.