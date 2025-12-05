O governador Ronaldo Caiado (UB) enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê o pagamento de mensalidade por parte dos dependentes do Ipasgo Saúde que hoje são isentos de “qualquer contribuição assistencial vinculado ao usuário titular”.\nO texto prevê que a obrigação será equivalente a 30% dos valores previstos na tabela atuarial do plano de saúde, levando em conta a faixa etária. Considerando a planilha vigente, quem tem entre 0 e 18 anos pagará R$ 47,45 pelo plano básico e R$ 54,31 pelo especial. Na outra ponta, aqueles com 59 anos ou mais precisarão desembolsar R$ 207,33 e R$ 311,55, respectivamente.\nNo entanto, uma outra regra contida na proposta que será analisada pelos deputados estaduais pode reduzir o impacto. É que a soma das contribuições dos dependentes não poderá ultrapassar o valor contribuído pelo titular.