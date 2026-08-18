O prefeito Sandro Mabel (UB) encaminhou à Câmara de Goiânia um projeto que autoriza financiamento de até R$ 590 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social, com garantia da União. A intenção do Paço Municipal é utilizar os recursos em oito frentes de investimento que contemplam mobilidade urbana, drenagem e recuperação ambiental.\nA maior fatia, de R$ 102,39 milhões, será destinada à construção de 18 pontes e travessias em diferentes regiões da capital. Uma delas fará uma nova ligação entre os bairros Crimeia Oeste e Crimeia Leste. Também estão previstos R$ 100 milhões para o controle de cheias e para a requalificação da Marginal Botafogo. O mesmo valor vai para a implantação do Parque Linear Barreiro, na Região Sudoeste.