Um projeto de lei complementar apresentado nesta terça-feira (30), na última sessão da Câmara de Goiânia antes do recesso parlamentar, facilita o pagamento das emendas impositivas. A proposta foi apresentada por Daniela da Gilka (PRTB), com assinaturas de mais 30 colegas, e permite que os parlamentares alterem o objeto, beneficiário ou órgão executor das emendas “quantas vezes forem necessárias, até o momento do empenho”.\nO texto modifica a regulamentação do orçamento impositivo que passou a valer em maio, após acerto com a gestão do prefeito Sandro Mabel (UB), que permite apenas uma mudança. Outra alteração tem impacto direto no envio de recursos para entidades prestarem serviços na área da saúde. A matéria proíbe o Paço Municipal de exigir a existência de contrato prévio com a Prefeitura e a adesão aos valores da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS).