Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que permite aos deputados estaduais a destinação de emendas impositivas a sindicatos e cooperativas. A proposta, apresentada por Wagner Camargo Neto (SD), altera a lei que baixa normas para declaração como utilidade pública para retirar, no caso desses dois tipos de entidades, a exigência de que elas sirvam à comunidade “desinteressadamente”.\nA concessão do título é obrigatória para a destinação de recursos do orçamento impositivo e também permite o recebimento de outros tipos de repasses do poder público. Na lista de benefícios ainda estão as isenções das contas de água e energia. Wagner Neto explica à coluna que pensou em beneficiar especialmente os sindicatos rurais.\n“Aqui em Itapuranga o sindicato tem um serviço de equoterapia. O intuito nosso é abranger (a utilidade pública) para os sindicatos que conseguem provar que têm algum trabalho social”, justifica.