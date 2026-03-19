O vereador Sebastião Peixoto (PSDB) apresentou um projeto de resolução que amplia de 15 para 60 o número máximo de títulos de cidadania goianiense que cada um dos 37 integrantes da Câmara de Goiânia pode propor em uma legislatura. Caso seja aprovada, a proposta fará com que o limite total de homenagens deste tipo salte de 555 para 2.220 a cada ciclo de quatro anos.\nO tucano explica, na justificativa anexada à matéria, que o número atual “não mais condiz com a dinâmica de crescimento e a complexidade social da capital”. “Goiânia, consolidada como uma metrópole vibrante e polo de desenvolvimento regional, atrai diariamente cidadãos de diversas origens”, prossegue.\nA alteração no regimento interno vem em momento no qual o próprio Tião está próximo de atingir o teto, com 13 títulos propostos desde o início do ano passado, assim como Ronilson Reis (SD). Vitor Hugo e Willian Veloso, ambos do PL, já alcançaram a cota de 15.