O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB), apresentou projeto de lei que reduz pela metade a compensação prevista para parte daqueles que desmataram em Goiás sem autorização prévia a partir de 27 de dezembro de 2019.\nA proposta estabelece que, no caso das áreas passíveis de desmatamento para “uso alternativo do solo”, seja mantida apenas a “compensação ambiental” de um hectare para cada hectare de supressão irregular, retirando da legislação a “compensação por danos”, que hoje existe nos mesmos moldes. Bruno afirma à coluna que atende à demanda de pequenos produtores rurais.\n“Eles têm muitas vezes três alqueires de terra e me falaram que queriam regularizar, mas era impossível cumprir. Acho justo. Em vez de dois hectares por hectare, fica um por um. E a multa continua”, explica. A proposta não vale para atividades de agricultura, pecuária extensiva ou silvicultura, que estão isentas de medidas compensatórias.