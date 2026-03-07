A definição sobre a candidatura presidencial do PSD deve, no mínimo, avançar para a fase final neste fim de semana, quando os governadores Ronaldo Caiado, Eduardo Leite (RS) e Ratinho Júnior (PR) terão agendas conjuntas em São Paulo.\nA data da escolha de um dos três para concorrer ao Palácio do Planalto chegou a ser anunciada para após o prazo de filiações, que se encerra em 4 de abril. No entanto, Caiado solicitou a antecipação e foi atendido por Kassab. Até o fechamento desta coluna, a expectativa na sigla é a de que as conversas que ocorrerão até a manhã de segunda-feira (9) sejam conclusivas, com a previsão de anúncio de um nome na próxima semana.\nApesar de enfrentar problemas em seu estado, Ratinho Júnior é citado como o favorito. O chefe do Executivo em Goiás segue dizendo que, caso esse cenário se confirme, não disputará as eleições deste ano, focando sua atuação em “rodar o Brasil” com o escolhido. No entanto, crescem as suspeitas de que ele possa disputar o Senado.