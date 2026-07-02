Enquanto o ex-governador Ronaldo Caiado apresentava o presidente do PSD, Gilberto Kassab, como o pré-candidato a vice em sua chapa presidencial, no fim da manhã desta quarta-feira (1º), o presidente nacional do PT, Edinho Silva, mostrava, em uma reunião virtual, que a sigla tende a ser a segunda a dar mais apoios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas unidades da federação.\nNo encontro, pensado para estruturar o projeto de reeleição em todo o País, foi mostrado que os petistas contam com pré-candidaturas próprias definidas em 10 estados, enquanto políticos pessedistas serão apoiados por Lula e sua legenda em outros 5. São eles: o ex-prefeito Eduardo Paes, no Rio de Janeiro; o governador Fábio Mitidieri, em Sergipe; o vice-governador Laurez Moreira, no Tocantins; a médica Natasha Slhessarenko, em Mato Grosso; e o senador Omar Aziz, no Amazonas.