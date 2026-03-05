O presidente do PSDB em Goiânia e um dos autores da ação que pede o mandato da vereadora Aava Santiago (PSB) por infidelidade partidária, Matheus Ribeiro, afirma que consultou o presidente estadual em exercício da sigla, o deputado estadual Gustavo Sebba, e o dirigente nacional, o deputado federal Aécio Neves (MG), sobre o tema.\nSegundo ele, os dois têm a mesma posição que ele sobre a situação da ex-correligionária, viabilizando a ação levada ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na noite de terça-feira (3). “O consenso é que não há carta de anuência por conta de uma decisão nacional, baseada em pleitos anteriores. O partido não libera”, defende.\nA posição contradiz a versão de Aava, que aponta um acerto com o ex-governador Marconi Perillo e conversas entre as cúpulas do PSDB e PSB visando a sua liberação em troca do atendimento de pleitos tucanos em outros estados. “Estranhei muito como ela desrespeitou a lei e fez isso de forma abrupta, sem comunicação com o partido. É ilegal e o estatuto do partido não permite carta de anuência. Ela sempre teve consciência disso. Ao contrário do que foi dito, não houve acordo”, critica o ex-candidato a prefeito de Goiânia. “Ficou muito ruim essa tentativa de resolver no tapetão, em Brasília”, completa.