A presidente estadual do PT, deputada federal Adriana Accorsi, voltou a prorrogar a tomada de decisão do partido e dos grupos de esquerda aliados sobre a chapa majoritária, apesar do avanço nas montagens do PL e da base do governo estadual.\nEm entrevista à coluna, a parlamentar nega especulações sobre possível determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que ela assuma a candidatura ao governo estadual. “Estive recentemente com o presidente Lula e a decisão dele, junto comigo, é que eu saia candidata a deputada federal. Foi o que ele me falou. Tem umas conversas aí, mas isso é mentira”, define.\nA parlamentar adiciona que, seguindo o direcionamento nacional, tem se dedicado à montagem das chapas proporcionais, com destaque à nominata para a Câmara federal. Sobre a majoritária, ela desconversa: “A gente está caminhando e não tem essa pressa que eu estava. Eu tenho pressa, mas os partidos querem dialogar mais”.