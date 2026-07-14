A executiva do PT em Goiás se reuniu nesta segunda-feira (13) para discutir a entrada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no debate sobre o palanque no estado e manteve a pré-candidatura do ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno ao Palácio das Esmeraldas.\nA decisão se deu após mais uma negativa da deputada federal Adriana Accorsi, presidente estadual da legenda, que reafirmou o interesse em buscar a reeleição, apesar do pedido de Lula para que ela seja candidata a governadora. “Ela colocou que a posição dela é irreversível”, conta um dos presentes.\nO encontro se estendeu por toda a manhã e foi encerrado com outra deliberação: uma comitiva de membros da direção estadual irá até o presidente nacional, Edinho Silva, para defender o nome de Luis Cesar. A intenção é mostrar que a decisão local foi tomada de maneira coletiva e, claro, retirar a pressão dos ombros de Adriana. Um argumento a ser apresentado é o de que os petistas já perderam muito tempo debatendo o assunto e precisam avançar tanto com uma agenda de pré-campanha, quanto na definição de um vice e dos dois nomes para o Senado.