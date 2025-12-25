A exemplo do diretório nacional, a direção estadual do PT vai criar um Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) para tomar as principais decisões do partido a respeito das eleições de 2026 em Goiás. De acordo com a presidente da sigla em Goiás, a deputada federal Adriana Accorsi, o colegiado contará com nove membros que serão indicados como representantes das principais tendências internas.\nSegundo Adriana, o GTE vai começar a trabalhar no dia 2 de janeiro para formatar as chapas proporcionais, além da definição de uma candidatura ao Palácio das Esmeraldas. Seu nome é um dos que seguem citados ao lado do vereador Edward Madureira e do ex-governador José Eliton (sem partido), que pode disputar o Palácio das Esmeraldas por alguma das siglas da base do presidente Lula (PT).\n“Tem alguns nomes surgindo. Nosso objetivo é discutir essas teses internamente e sairmos unidos”, resume Adriana.