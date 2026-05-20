O deputado federal Jilmar Tatto (SP), coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do PT, e o presidente nacional do partido, Edinho Silva, têm reunião com Flávio Faedo para a manhã desta quarta-feira (20). Em pauta, a possível candidatura do produtor rural de Rio Verde a governador. Ele estará acompanhado da deputada federal Adriana Accorsi, que comanda o diretório estadual da legenda e tem sido pressionada por parte da legenda para entrar na disputa pelo Palácio das Esmeraldas. Adriana resiste e defende justamente o projeto que será discutido na capital federal.\nProcurado, Faedo repete à coluna que sua prioridade é seguir na militância classista. No entanto, o petista reconhece a possibilidade de topar o convite caso sua proposta para o Plano Safra de 2026 seja aceita pelo governo Lula.