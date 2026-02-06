Integrantes da cúpula do PT voltaram a procurar Marconi Perillo (PSDB) em busca de uma aliança em Goiás. A coluna apurou que o tucano teve duas conversas com petistas nos últimos sete dias. A primeira, na noite da última quinta-feira (29), ocorreu com a presidente do PT em Goiânia, Neyde Aparecida, e Delúbio Soares. Em seguida, no domingo (1º), ele esteve com o futuro ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Olavo Noleto.\nA proposta apresentada visa garantir o apoio da base do governo federal à candidatura de Marconi, em contexto no qual o governador Ronaldo Caiado (UB) age para promover um isolamento de adversários. Em troca, a expectativa é por uma ampliação do palanque do presidente Lula no estado. Essa, aliás, é a principal tese defendida por parcela importante do Partido dos Trabalhadores e até mesmo por lideranças tucanas.